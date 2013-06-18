Донька: Тимошенко змушували ходити для зустрічі з захисником

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Харківською лікарнею після відвідування екс-прем’єра сказала її донька та захисниця Євгенія Тимошенко.

За її словами, у п’ятницю стан здоров’я екс-прем’єра різко погіршився, вона не могла підвестися, але її змушували для проведення зустрічі з захисником перейти в кімнату для побачень.

“Я ще раз хотіла б підтвердити, що в п’ятницю вона не відмовлялася від зустрічі зі своїм захисником Титаренком. Вона просто лежала, не могла пересуватися, і вони заставляли перейти в кімнату для побачень. Хоча, я так розумію, якщо людина в такому стані, то зустріч із захисником повинна бути забезпечена, як це відбулося сьогодні”, - сказала Євгенія Тимошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 17 червня, в «Батьківщині» заявили, що до Тимошенко, яка перебуває в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, не пускають її доньку Євгенію.

Згодом в ДПтС повідомили, що керівництво колонії у порядку виключення дозволило Тимошенко провести зустріч з донькою безпосередньо у медичній палаті, оскільки екс-прем’єр відмовилася пройти до кімнати побачень.

При цьому в пенітенціарній службі наголосили, що «таке рішення було прийнято без жодних на це об’єктивних причин і лише з метою не допустити поширення неправдивих звинувачень на адресу пенітенціарного відомства. Оскільки складається враження, що засуджена та її захисники останнім часом діють за одним і тим же сценарієм – зірвати проведення зустрічі, а далі звинувачувати у цьому колонію».

Разом з тим у ДПтС зауважили, що згідно з відомчою інструкцією щодо організації проведення короткострокових побачень, жоден засуджений в Україні не має права проводити їх там, «де заманеться».