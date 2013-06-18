Круглий стіл: Чи можна добитися правосуддя в українському суді?

19 червня (середа) 2013 року в 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ЧИ МОЖНА ДОСЯГТИ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУДІ?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Інформаційний привід для обговорення: Україна виконала рішення Європейського суду з прав людини і звільнила Івана Нечипорука, який провів у в'язниці 7 років за вбивство, якого не скоював.

Питання, винесені на обговорення:

1. Чи можна розраховувати на справедливий судовий розгляд в Україні?

2. Чому українські суди ігнорують європейські норми права і зобов'язання, взяті на себе Україною перед Європою?



3. Як домогтися від нашої держави виконання рішень Європейського суду з прав людини?

4. Чому за помилки прокуратури, міліції та судів повинні платити українські платники податків?

5. Чому Іван Нечипорук залишався у в'язниці цілий рік після того, як Європейський суд з прав людини визнав застосування катувань, незаконне затримання та несправедливий судовий розгляд в його справі?

Учасники круглого столу:

1. ТЕТЯНА ЯБЛОНСЬКА - юрист, правозахисник, що брала участь у справі Нечипорука,

2. СЕМЕН ГЛУЗМАН - правозахисник, психіатр, член колегії Пенітенціарної служби України;

3. ІВАН НЕЧИПОРУК - засуджений за вбивство за сфабрикованою справою;

4. ЮРІЙ СУХОВ - колишній урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики, адвокат Юлії Тимошенко

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

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