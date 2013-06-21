Експерт: Україна провалила переговори з Азербайджаном

Про це в коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.

«На цьому тижні вустами міністра енергетики Азербайджану Натіга Алієва азербайджанська сторона висловилася проти участі України в будівництві газопроводу TANAP. Очевидно, що це свідчить про провал переговорів офіційного Києва», - заявив експерт.

Соколовський вважає, що фактична відмова Україні в участі в проекті дає можливість Баку вирішити два тактичні питання.

«З одного боку, Азербайджан показує владі в Україні, що він на неї насправді не зважає, як це постійно демонструє і РФ, з іншого - підіграє Кремлю, зокрема, в контексті затяжного карабахського конфлікту. Словом, перекладаючи з дипломатичної мови, азербайджанська сторона «на суху» обіграє українську сторону навіть в таких дрібних питаннях, як проект TANAP», - заявив експерт.

Соколовський відзначає, що це вже друга відмова «лобістським спробам Києва просунути «свої» фірми на Сході». Перша, на його думку, була від Кремля, коли українські компанії не змогли взяти участь в проекті «Північний потік».

«Міністр енергетики Азербайджану ніколи не скаже того, що, принаймні, не сприймає Президент Алієв. А він, подобається це комусь чи ні, перш за все, є прагматичним патріотом своєї держави», - наголосив Соколовський.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, міністр промисловості і енергетики Азербайджану Натіг Алієв 18 червня заявив, що країна не зацікавлена в участі України в проекті будівництва Трансанатолійського газопроводу. "Трансанатолійський газопровід — це газопровід країн-учасників і виробників газу. Я просто не бачу доцільності участі України. Адже країна — не виробник газу, а газопровід не проходить по її території", - пояснив він.

Про намір України брати участь в будівництві Трансанатолійського газопроводу навесні 2012 р. заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.

Довідка УНІАН. Трансанатолійський газопровід, який пролягатиме зі сходу на захід Туреччині до кордону з Болгарією або Грецією, стане складовою частиною проекту "Південний газовий коридор". Газопровід транспортуватиме на європейський ринок газ із різних джерел, перш за все, з азербайджанського газоконденсатного родовища "Шахденіз" на Каспії. Мінімальна пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 16 млрд кубометрів на рік.