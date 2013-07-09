"Свобода" відзначила роковини Конотопської битви

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласного осередку Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Як зазначається у повідомленні, заходи зі вшанування переможців відбулися в селі Шаповалівка Конотопського району, поблизу якого відбувалася битва, та в самому Конотопі. До урочистостей приєдналися народні депутати України, делегації патріотичних сил із Сумщини, Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини, Житомирщини та Києва.

Відзначення Конотопської битви розпочалося 6 липня на околиці села Шаповалівка, яке розташоване неподалік Конотопа. На полі, де 1659 року відбулася битва, свободівці розбили наметовий табір. У дводенному таборуванні взяло участь близько двох сотень націоналістів. Націоналісти пройшли урочистим ходом центральними вулицями Конотопа, аби вшанувати героїв.

7 липня націоналісти разом із представниками патріотичних організацій та партій провели спільний мітинг біля пам'ятного знака, встановленого поблизу с. Шаповалівка на честь 350-річчя перемоги в Конотопській битві. Перед учасниками вшанування виступили депутати Верховної Ради України Ігор Мірошниченко, В’ячеслав Кириленко та Олег Медуниця, а також член Політради ВО «Свобода» Юрій Левченко.

Зокрема, виступаючи перед тими, хто зібрався відзначити перемогу в Конотопській битві, Мірошниченко наголосив, що цьогоріч, як і завше, громада святкує «перемогу української зброї над московською навалою».

За словами націоналіста, це була найбільша і найзнаменитіша перемога української зброї.

«Ми народилися в той час, коли про неї було незручно і не прийнято говорити, бо українцям прищеплювали комплекс меншовартости. Виступ українського війська під керівництвом Івана Виговського показав, що українська зброя може перемагати й творити славні сторінки державної історії. Вона є переможною, бо ми завжди воювали на своїй землі і за своє – за свою правду і за свою країну», - зазначив Мірошниченко.

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Довідка УНІАН. Конотопська битва або Соснівська битва (27 червня — 29 червня / 7 липня — 9 липня 1659 року) — битва між військами гетьмана Івана Виговського та Кримського ханату з одного боку і московським військом з іншого біля міста Конотоп сучасної Сумської області. Один із ключових епізодів російсько-української війни 1658–1659.

Вперше після проголошення незалежності України, цю подію відзначили деякі націоналістичні рухи країни у 1995 р. У 2008 р. було прийнято рішення про масштабніше відзначення 350-річчя роковин Конотопської битви, зокрема з участю державних структур. В лютому того ж року в с. Шаповалівка, на місці битви був встановлений хрест і капличка. Також була відкрита експозиція присвячена битві. 11 травня 2008 р. Президент України Віктор Ющенко підписав указ про заходи стосовно відзначення цієї битви.

На тлі цих заходів відбувся обмін нотами російського та українського МЗС. Російська сторона звинуватила Україну у «втягуванні українського народу у штучне та надумане протистояння з Росією». У той самий час, Українське МЗС відзначило, що святкування історичних дат є виключно внутрішньою справою і правом України на історичну пам'ять і не спрямоване проти інших держав.