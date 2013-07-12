До Коморовського в Луцьк замість Януковича поїде Грищенко

14 липня в м. Луцьк відбудуться заходи з вшанування 70-х роковин Волинської трагедії, в яких візьмуть участь віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко та Президент Республіки Польща Броніслав Коморовський.

Про це повідомляє Урядовий портал.

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Акредитацію представників ЗМІ на висвітлення заходів здійснюють: прес-служба Волинської облдержадміністрації за тел. (0332) 778150, (050) 377 09 07, та прес-служба МЗС України за тел. (044) 238 16 83, (044) 238 1529, 067 298 24 92.