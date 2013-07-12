ОПОРА: Найактивніший «законороб» України - президент

Такого висновку дійшли фахівці, відслідкувавши усі подані до парламенту законодавчі ініціативи і прийняті на їх основі закони, повідомила координатор виборчих програм ГМ «ОПОРА» Ольга Айвазовська.

«Ми відслідкували через законодавчі ініціативи і, відповідно, прийняті закони, відфільтрувавши абсолютно формальні, процедурні, які не мають політичної складової: перший "законороб" України - це Президент України. Ця ситуація дуже нагадує Білорусь. Я мала можливість спілкуватись з колегами, громадськими діячами – протягом трьох років у їхній парламентській інституції лише один закон пішов від депутатів, всі інші ініціативи – від Президента", - сказала Айвазовська в ефірі «5 каналу».

"На другому місці в Україні – це Кабінет міністрів... І третє місце – це фракція Партії регіонів. Тобто про інституційну незалежність ми можемо говорити, що це є проблемна площина», - додала представниця «ОПОРИ».

Як повідомляв УНІАН, у червні за підсумками піврічної роботи Верховної Ради Віктор Янукович теж був визнаний найактивнішим законотворцем.

За півроку роботи Верховна Рада ухвалила лише 37 змістовних законів із майже 2 тис. зареєстрованих законодавчих ініціатив.

За перших півроку роботи Верховної Ради VII скликання депутати зареєстрували 1 тис. 958 законодавчих ініціатив. Найактивнішою фракцією стала ВО «Батьківщина», яка внесла 523 проектів законів та постанов. Слідом за нею йде Партія регіонів – 509 ініціатив. Позафракційні депутати зареєстрували 155 законопроектів, ВО «Свобода» – 110, Комуністична партія України – 106, «УДАР» – 95.