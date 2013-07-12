Євродепутат Коваль: Скандал із заявою про «геноцид» показує деградацію держави

Про це він сказав польському виданню Gazeta Wyborcza.

Коваль, котрий раніше працював заступником міністра закордонних справ Польщі та був одним із близьких співпрацівників екс-Президента Леха Качинського, назвав мало серйозною дискусію, яка зараз триває у польському Сеймі з приводу заяви щодо Волинської трагедії.

"Торги за слова приводять до того, що весь захід став мало серйозним та замінюється на конкуренцію, яка з політичних партій виграє ці торги", - сказав він.

"У мене в голові не вміщується, аби в такій справі робити такий скандал. Ця ситуація показує деградацію держави...", - додав Коваль.

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Євродепутат висловив думку, що правда про Волинську трагедію зараз більше потрібна українцям, ніж полякам, котрим необхідно "дозріти до прийняття відповідальності".

Коваль відзначив, що цей злочин повинен бути засуджений.

"(Однак) це все не повинно робитися всупереч, або проти українців, але разом з українцями. Може, перестанемо виховувати весь світ та переконувати усіх, що лише наша версія історії правдива?", - сказав він.

Євродепутат також зауважив, що знає багато українців, котрі змінили своє ставлення до Волинської трагедії, зазначивши, що це сталося після дискусії та власного переосмислення, а не під впливом заяв польського Сейму.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні головна законодавча палата польського парламенту, Сейм, планує ухвалити спеціальну заяву до 70-ої річниці Волинської трагедії, яка є найкривавішим конфліктом в спільній історії поляків та українців.

Більшість політичних партій, представлених у Сеймі, крім партії влади "Громадянська платформа" РО та "Руху палікота" (разом мають 242 з 460 депутатів), виступають за те, аби назвати ті події "геноцидом" та встановити 11 липня Днем пам'яті жертв Волинської трагедії.

Водночас їм не вистачає щонайменше 33 голосів для того, аби такі поправки були ухвалені та сподіваються, що їх підтримає частина депутатів РО.