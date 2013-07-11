Глава МЗС Польщі закликає Сейм не нашкодити асоціації України з ЄС

Про це він сказав телеканалу TVN24.

"Я закликав би усі політичні сили не робити нічого, що призвело б до того, що Польща стане джерелом зменшення шансів на підписання цієї угоди", - сказав міністр, коментуючи заплановане на завтра голосування у Сеймі щодо заяви про Волинську трагедію.

TVN24 відзначає, що ряд депутатів правлячої у Польщі партії "Громадянська платформа" (РО) заявили про намір підтримати поправку комісії Сейму про те, аби визнати ті події геноцидом. Серед них - колишній міністр юстиції Ярослав Говін.

За визнання Волинської трагедії геноцидом виступає також лідер найпопулярнішої у Польщі опозиційної партії "Закон та справедливість" (PiS) Ярослав Качинський.

"Загинули десятки, а мабуть і сотні тисяч поляків, вбитих особливо жорстоким чином. А тут у парламенті деякі не хочуть визнати, що це геноцид. Чи в цьому контексті Освенцим був геноцидом? Майданек? Яка різниця? Нехай хтось із РО вийде та пояснить, у чому різниця", - сказав він.

"Єдине, якщо різниця в певній ієрархії народів, що якщо вбивати одних, то це геноцид, а якщо лише поляків - то ні?", - додав Качинський.

TVN24 зазначає, що комісія Сенату з культури і ЗМІ сьогодні підтримала поправку про визнання Волинської трагедії геноцидом лише завдяки тому, що один із депутатів від РО підтримав її, порушивши тим самим партійну дисципліну.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня польський Сейм планує ухвалити заяву щодо 70-ї річниці Волинської трагедії. Більшість політичних сил Сейму, крім РО, підтримують включення в заяву оцінки "геноцид".

Без голосів депутатів РО, яка представлена у Сеймі 206 із 460 депутатів, ця поправка не пройде.

Завтра також планується голосувати ще одну поправку - про встановлення 11 липня Днем пам'яті жертв Волинської трагедії.