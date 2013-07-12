Луценко розкрив джерела фінансування Третьої республіки

В інтерв'ю виданню Фокус Луценко розповів про роботу над проектом і розкрив джерела фінансування.

«Вся наша робота до кінця цього року буде коштувати $ 100 тисяч Ці гроші у нас є. Звідки? Ми скинулися з орггрупи», - сказав екс-міністр.

Луценко зазначив, що поки не прийняв пропозиції фінансової допомоги від олігархів і пояснив, чому:

«Я зустрічаюся з Петром Порошенком так само часто, як і з Арсенієм Яценюком або Віталієм Кличком. І спілкуюся з ним як з грамотним політиком, але не як з грошовим мішком. Так, нам надійшло чотири пропозиції від відомих спонсорів політичних процесів в Україні. Ми всім подякували, але на цьому етапі гроші не потрібні. Коли знадобляться серйозні кошти, потрібно буде врахувати урок «помаранчевих» помилок. Гроші у спонсорів брати можна, але не під обіцянку "кришування", а під гарантії припинення свавілля в економіці. Ще один урок Народної самооборони в тому, що гроші потрібно брати не в одного спонсора, а в максимальної кількості міноритарних інвесторів процесу. Тоді цей рух буде впевнено себе почувати. Не сумніваюся, що відбувається сьогодні в країні підштовхне багатьох людей вкладати в реалізацію саме такої програми створення еліти розвитку замість еліти розграбування».

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Варіант фінансової підтримки з-за кордону політик поки не розглядає:

«Я не великий експерт у цьому питанні. Але мені здається, що серйозні політичні речі на зарубіжні гранти побудувати неможливо. Це домашнє завдання українських еліт», - зазначив Луценко.