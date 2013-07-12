Власенко запевняє, що Тимошенко продовжить стояти на своєму

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, скоріш за все, не буде присутня на судовому засіданні у справі ЄЕСУ, яке призначено на 16 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав захисник Тимошенко Сергій Власенко.

Він зазначив, що позавчора бачив Тимошенко, і висловив переконання, що її ставлення до ситуації навколо цього судового розслідування не зміниться, оскільки ця справа не має нічого спільного з правосуддям.

Власенко також зазначив, що є рішення Верховного суду, яким справа проти Тимошенко по цих обвинуваченнях була закрита у зв’язку з відсутністю в її діях складу злочину. “Саме тому Юлія Володимирівна з метою уникнення будь-яких спекуляцій з боку прокуратури надала письмовий дозвіл суду розглядати її клопотання щодо закриття цієї справи за відсутністю складу злочину за її відсутності (на судовому засіданні). Тому ця позиція буде, скоріш за все, незмінною”, - сказав Власенко.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня у засіданні Київського районного суду Харкова з розгляду справи ЄЕСУ було оголошено перерву до 16 серпня.

Рішення ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної, а також її захисника Євгенії Тимошенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.