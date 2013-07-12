Українці можуть їхати у Панаму без віз

Як повідомляється на Урядовому порталі, двосторонню міжурядову Угоду про скасування віз було підписано 26 вересня 2012 року у м. Нью-Йорк міністрами закордонних справ України та Республіки Панама у рамках 67-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Положеннями Угоди передбачається встановлення на засадах взаємності безвізового режиму поїздок громадян держав обох сторін протягом строку, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду, якщо метою поїздки є туризм або здійснення іншої неприбуткової діяльності.

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Відзначається, що затвердження цієї Угоди та подальша реалізація її положень сприятиме розвитку українсько-панамських партнерських відносин, інтенсифікації контактів в економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, а також підсилить переговорні позиції України щодо лібералізації візового режиму з іншими державами Центральної та Латинської Америки, громадяни яких перетинають зовнішні кордони ЄС без віз.