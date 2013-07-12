Українці можуть їхати у Панаму без віз
Уряд на засіданні 11 липня ухвалив постанову «Про затвердження Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Республіки Панама про скасування віз».
Як повідомляється на Урядовому порталі, двосторонню міжурядову Угоду про скасування віз було підписано 26 вересня 2012 року у м. Нью-Йорк міністрами закордонних справ України та Республіки Панама у рамках 67-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Положеннями Угоди передбачається встановлення на засадах взаємності безвізового режиму поїздок громадян держав обох сторін протягом строку, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду, якщо метою поїздки є туризм або здійснення іншої неприбуткової діяльності.
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Відзначається, що затвердження цієї Угоди та подальша реалізація її положень сприятиме розвитку українсько-панамських партнерських відносин, інтенсифікації контактів в економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, а також підсилить переговорні позиції України щодо лібералізації візового режиму з іншими державами Центральної та Латинської Америки, громадяни яких перетинають зовнішні кордони ЄС без віз.