Експерт: дві великі проблеми заважають спростити візовий режим з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час круглого столу висловив науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.

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Він зазначив, що Україна зробила деякі суттєві кроки у напрямку візової лібералізації. Утім, вважає експерт, цих кроків недостатньо для того, щоб отримати позитивний звіт та висновок Єврокомісії і відповідне подальше позитивне рішення Ради ЄС щодо виконання першої фази Плану дій з візової лібералізації.

На його думку, на сьогодні існує дві великі проблеми на шляху до лібералізації.

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“Дві великі проблеми – законодавство, яке регулює подолання та протидію дискримінації в країні, та законодавство, яке регулює антикорупційну політику в Україні. Це дві більш-менш великі проблеми, бо вони обидві, однозначно, вимагають ухвалення нових законів. Втім, для ухвалення цих законів немає достатньої політичної волі. ...Без розв'язання цих двох великих проблем ми не можемо говорити про реальні шанси прориву до візової лібералізації.

Залишилось дуже мало шансів, що цього року, зокрема, на вільнюському саміті, буде проголошено, що Україна виконала першу законодавчу фазу Плану дій з візової лібералізації, бо навіть якщо у вересні будуть ухвалені ті закони, яких бракує, зрозуміло, що потрібен певний час для надання звіту, його вивчення і для того, щоб сторона ЄС сформувала свій висновок”, - сказав він.

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Сушко також нагадав, що минулого тижня до порядку денного сесії ВР не було включено законопроект щодо внесення змін і доповнень до законодавства щодо протидії та запобігання дискримінації. “Цей факт свідчить про брак політичної волі. Ніхто активно не просував цей законопроект. Найбільша провина, на нашу думку, лежить на правлячій фракції, бо всупереч рішенням уряду, на рівні парламентської фракції ПР не знайшлось консенсусу з цього питання. Ніякого руху вперед без цього законопроекту не буде”, - сказав він.

Експерт також висловив думку, що розв'язанню цього питання могла б допомогти позачергова сесія ВР, яка можлива лише за наявності політичної волі.