Свідок каже, що у відділку Індила ніхто не штовхав

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час допиту в Деснянському райсуді Києва сказав свідок Олександр Хоменко, який перебував з Індило в управлінні міліції 17 травня 2010 року, а наступного дня останній помер.

Він розповів, що був знайомий з Індило з дитинства. Також вони проживали в одній кімнаті в гуртожитку під час навчання.

На початку допиту Хоменко сказав, що майже не пам'ятає подій того дня і попросив суддю Ірину Дігтяр зачитати його свідчення з попереднього судового засідання. Однак, суддя продовжила ставити запитання свідку.

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Хоменко наголосив, що не пам'ятає, на якій підставі дільничний міліціонер Сергій Приходько забрав Індила до Шевченківського райуправління міліції, проте зазначив, що його товариш був у стані алкогольного сп'яніння.

Хоменко також запевнив, що Індила ніхто не штовхав у кабінеті, де заповнювався протокол.

"Ніхто не штовхав. Ми втрьох (він, Індило та дільничний Приходько - УНІАН) були у кімнаті", - уточнив Хоменко.

Представник державного обвинувачення Наталя Сьома запитала у свідка, чи розповідав він будь-ому про те, що нібито Індила хтось штовхнув у рай управлінні міліції, на що Хоменко відповів, що не спілкувався з цього приводу ні з ким.

Крім того, Хоменко повідомив, що після смерті Індила лікувався у стаціонарі через нервові розлади у зв'язку зі смертю друга.

Потім адвокат запитала маму Індила - Людмилу, чи спілкувалася вона з Хоменком після подій, що стались 17 травня 2010 року. Жінка розповіла, що спілкувалась зі свідком 18 травня у морзі, і тоді свідок їй повідомив, що ніхто не бив її сина у райуправлінні міліції.

Втім, як зазначила жінка, після похорон сина вона зателефонувала Хоменку і запитала про те, що сталося у райвідділі міліції.

"Я запитувала, чи били по нирках? Він сказав, що ні. А потім я запитала, чи били Ігоря по грудях. Він якось замовк. Я запитала: "Саша, ти мене чуєш? Ігоря по грудях били?". Він знову мовчав. Тоді він через силу сказав, що так, але його мама потім вихопила трубку", - розповіла Людмила Індило.

Батько загиблого студента також повідомив, що спілкувався зі свідком два роки тому на кладовищі. За його словами, Хоменко розповів, що Ігоря вдарив у груди у кабінеті дільничний Приходько.

У свою чергу Хоменко заявив, що нічого подібного родичам Ігоря не казав.

Свідок також запевнив, що на нього не чинили тиск ані підсудні міліціонери, ні потерпілі.

Як повідомляв УНІАН, Індило помер у Шевченківському райуправлінні міліції 18 травня 2010 року - дільничний міліціонер забрав Індила з одного із гуртожитків у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками райуправління міліції. Пізніше справа була передана на розслідування до прокуратури столиці. У прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд засудив дільничного Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Перед цим суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного підсудного - старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції Сергія Коваленка. Цю справу за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків Індила подав скаргу в Апеляційний суд Києва на рішення Деснянського райсуду про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента.

15 травня цього року Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу і направив на новий судовий розгляд кримінальну справу за фактом смерті Індила.

18 липня Деснянський райсуд Києва розпочав розгляд по суті цієї кримінальної справи.