Україна планує розпочати переговори з РФ щодо Roshen до кінця тижня

Міністерство економічного розвитку і торгівлі чекає, що переговори про відновлення поставок кондитерської продукції виробництва української корпорації Roshen можуть початися до кінця цього тижня або на початку наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це за підсумками засідання Кабінету міністрів заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта.

«Ми чекаємо, що переговори почнуться наприкінці цього або на початку наступного тижня», - сказав Максюта.

Раніше асоціація «Укркондпром» висловила надію, що на цьому тижні відбудуться російсько-українські переговори з питання відновлення поставок кондитерських виробів Roshen до Російської Федерації. Як очікувалося, переговори мали початися у понеділок, 5 серпня. Проте російська сторона заявила, що ніяких переговорів на цю дату не планувала.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив про введення заборони на поставки до Росії продукції української корпорації Roshen.

30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення в кондитерській продукції української корпорації Roshen бензапирену, що має канцерогенні властивості.

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31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральній митній службі Росії про заборону на поставки на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.

Тоді ж Україна звернулася з офіційним листом до керівництва Росспоживнагляду, в якому просила про негайну зустріч для вирішення питання щодо заборони на поставки продукції української кондитерської корпорації Roshen на територію Російської Федерації.

6 серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці.

На початку серпня відразу кілька країн - імпортерів продукції Roshen, серед яких Білорусь, Молдова, Казахстан і Таджикистан, заявили про відсутність претензій до виробника. Разом з тим, опитані УНІАН експерти висловили думку, що ситуація навколо поставок продукції корпорації на російський ринок має явний політичний підтекст.