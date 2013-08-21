Глазьєв не розуміє, про що говорить глава українського МЗС

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Вести» у відповідь на питання «Як ви думаєте, чому Київ не хоче вступати у Митний союз?».

За словами Глазьєва, «тут потрібно розібратися, хто хоче - хто не хоче. Мільйони тих, хто працює у промисловості, з якою ми співробітничаємо і яка пов'язана з Росією тисячами зв'язків, хочуть. Це - ракетобудівники, суднобудівники, хіміки, металурги, і особливо селяни і виробники харчової промисловості, продукція якої ніде, окрім як у Росії, не затребувана. За останні три роки я провів в Україні сотні різних зустрічей і конференцій, і бачив одностайну підтримку людей, пов'язаних з реальним виробництвом і господарством. Крім того, у нас тісні зв'язки з Академією наук. Вони доводять своїми розрахунками, що Україна одержить багатомільярдну вигоду від участі у МС».

Глазьєв вважає, що «не хочуть (у Митний союз – УНІАН) численні політологи і експерти, які упродовж 20 років харчуються на європейських і американських грантах. Вони на гроші замовників виконують певне політичне завдання. Крім того, за роки помаранчевого психозу з'явилося ціле покоління дипломатів і бюрократів, які за своїми ідеологічними уподобаннями відпрацьовують антиросійське замовлення. Це люди – далекі від економіки і реального життя, не знають по-справжньому історію своєї країни, відірвані від духовних традицій і, по суті, ангажовані. Але масштаб ангажованості, який присутній у Києві, створює ефект, що нібито Україна не хоче».

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При цьому Глазьєв зазначив: «Коли я слухаю міністра закордонних справ, який говорить, що вся Україна за європейський вибір, то не зрозумію, про яку країну він говорить. Адже соціологічні опитування українських соціологічних служб говорять про інше: 35% громадян віддають перевагу Європейському союзу і 40% - за Митний союз. Тому говорити, що всі, як один, хочуть, це якийсь хворобливий самообман».

Довідка УНІАН. За даними опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 14-28 травня 2013 року, 43% громадян України підтримали б приєднання України до Європейського Союзу, а 40% - до Митного союзу.

За даними дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» і соціологічною службою Центра Разумкова з 17 по 20 травня 2013 року, 42% українців вважають, що вступ до Європейського Союзу має бути головним інтеграційним напрямом України. Водночас за вступ України до Митного союзу виступають 31% населения,13,5% вважають, що Україні не варто приєднуватися ані до ЄС, ані до МС.

За даними проведеного у травні опитування Київського міжнародного інституту соціології, за приєднання до Митного союзу виступають 40% українців, а за укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом – 36%.

За даними соціологічного дослідження Центру Разумкова, проведеного у квітні 2013 року, 45,8% громадян підтримують вступ України до Європейського Союзу. Проти приєднання до ЄС висловилися 35,8% опитаних, а 18,4% респондентів не визначилося з цього питання.