Засідання Українського дискусійного клубу «Чи готові українці взяти європейські норми толерантності?»

19 вересня (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться засідання Українського дискусійного клубу Тема обговорення: «Чи готові українці взяти європейські норми толерантності? Погляд на проблему в контексті процесу євроінтеграції України »

Учасники дискусії:

1. ВАДИМ ДЕНИСЕНКО - директор Інституту стратегічного партнерства

2. МАРИНА ТКАЧЕНКО - експерт Інституту Горшеніна у сфері соціального проектування

3. ІГОР ПОДОЛЬЧАК - художник

4. АННА ДОВБАХ - асоційований директор Міжнародного Альянсу з ВІЛ / СНІДу в Україні

5. Протоієрей Андрій ТКАЧОВ

Модератор - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна. Співорганізатор заходу - Інститут стратегічного партнерства. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)