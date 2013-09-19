Луценко ініціює акцію "Я обираю ЄС"
Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко ініціює акцію “Я обираю ЄС”, покликану продемонструвати підтримку суспільством підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Про це Луценко повідомив на прес-конференції в УНІАН.
“Нам приємно констатувати, що українські політики з влади і опозиції знайшли консенсус в цьому питанні (щодо підписання асоціації з ЄС — УНІАН). Тим не менше Європа все ще не має чіткої відповіді на готовність підписати угоду з нашою країною. Цьому є багато пояснень, але ми вважаємо, що не задіяний для позитивного результату один найважливіший чинник — чинник підтримки суспільством, демонстрація суспільством підтримки євроінтеграційного процесу. Одна з базових ознак європейськості полягає в тому, що громадяни західних суспільств не покладаються у вирішальні моменти на дії лише політиків, а особисто беруть участь у демонстрації своїх прагнень”, - сказав Луценко.
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Він наголосив, що демонстрація громадянами своєї підтримки підписання угоди дасть більші гарантії позитивного рішення цього питання під час саміту у Вільнюсі.
Луценко пояснив, що акція “Я обираю ЄС” почнеться в Києві, оскільки у столиці проживає найбільша кількість прихильників євроінтеграції України. Акція розпочнеться вже 1 жовтня, волонтери на “європостах” будуть розповсюджувати серед громадян європейську символіку та інформаційні матеріали. За словами Луценка, для успішного проведення акції у столиці потрібно лише 200-300 осіб. Але він сподівається, що їх буде набагато більше.
“Європа має зрозуміти, що вона підписує угоду не з Януковичем, а з великим 46-мільйонним народом. Україна зможе досягнути бажаного результату, якщо за європейський вибір почнуть боротися не окремі політики, а все українське суспільство. Стрічка на автомобілі, одязі, прапор чи інша європейська символіка підтвердять прагнення українців до ЄС”, - зазначив Луценко.
На його думку, угода з ЄС це не політичне гасло, а єдино правильний шлях, цивілізаційний вибір.
В той же час Луценко зазначив, що на його думку стратегією української політики повинно стати обрання проєвропейського Президента у 2015 році та проєвропейської більшості у Верховній Раді у 2017.