Луценко ініціює акцію "Я обираю ЄС"

Про це Луценко повідомив на прес-конференції в УНІАН.

“Нам приємно констатувати, що українські політики з влади і опозиції знайшли консенсус в цьому питанні (щодо підписання асоціації з ЄС — УНІАН). Тим не менше Європа все ще не має чіткої відповіді на готовність підписати угоду з нашою країною. Цьому є багато пояснень, але ми вважаємо, що не задіяний для позитивного результату один найважливіший чинник — чинник підтримки суспільством, демонстрація суспільством підтримки євроінтеграційного процесу. Одна з базових ознак європейськості полягає в тому, що громадяни західних суспільств не покладаються у вирішальні моменти на дії лише політиків, а особисто беруть участь у демонстрації своїх прагнень”, - сказав Луценко.

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Він наголосив, що демонстрація громадянами своєї підтримки підписання угоди дасть більші гарантії позитивного рішення цього питання під час саміту у Вільнюсі.

Луценко пояснив, що акція “Я обираю ЄС” почнеться в Києві, оскільки у столиці проживає найбільша кількість прихильників євроінтеграції України. Акція розпочнеться вже 1 жовтня, волонтери на “європостах” будуть розповсюджувати серед громадян європейську символіку та інформаційні матеріали. За словами Луценка, для успішного проведення акції у столиці потрібно лише 200-300 осіб. Але він сподівається, що їх буде набагато більше.

“Європа має зрозуміти, що вона підписує угоду не з Януковичем, а з великим 46-мільйонним народом. Україна зможе досягнути бажаного результату, якщо за європейський вибір почнуть боротися не окремі політики, а все українське суспільство. Стрічка на автомобілі, одязі, прапор чи інша європейська символіка підтвердять прагнення українців до ЄС”, - зазначив Луценко.

На його думку, угода з ЄС це не політичне гасло, а єдино правильний шлях, цивілізаційний вибір.

В той же час Луценко зазначив, що на його думку стратегією української політики повинно стати обрання проєвропейського Президента у 2015 році та проєвропейської більшості у Верховній Раді у 2017.