Більшість фракцій парламенту підтримує євроінтеграцію - депутат ПР

Про це повідомила член парламентської фракції ПР Олена Нетецька, коментуючи сьогоднішню ратифікацію Верховною Радою Рамкової конвенції Ради Європи.

«Для України ратифікація конвенції означає виконання ще одного зобов'язання перед Євросоюзом у рамках підготовки до підписання Угоди про асоціацію», - підкреслила вона.

Нагадаємо, Україна приєдналася до Рамкової конвенції Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства в жовтні 2007 року.

Сьогодні, 19 вересня, Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства».