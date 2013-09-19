Більшість фракцій парламенту підтримує євроінтеграцію - депутат ПР
16:45, 19 вересня 2013Політика
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З початку поточної сесії депутати вже прийняли ряд важливих євроінтеграційних законів, що свідчить про підтримку більшістю парламентських фракцій європейського курсу України.
Депутати вже прийняли ряд важливих євроінтеграційних законів / Фото : kmu.gov.ua
Про це повідомила член парламентської фракції ПР Олена Нетецька, коментуючи сьогоднішню ратифікацію Верховною Радою Рамкової конвенції Ради Європи.
«Для України ратифікація конвенції означає виконання ще одного зобов'язання перед Євросоюзом у рамках підготовки до підписання Угоди про асоціацію», - підкреслила вона.
Нагадаємо, Україна приєдналася до Рамкової конвенції Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства в жовтні 2007 року.
Сьогодні, 19 вересня, Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства».
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