Скандал у ЄП: українські депутати не прибули обговорити Вільнюський саміт

"У своїй парламентській практиці я ще жодного разу не стикався з подібним", - заявив член комітету, британський депутат Чарльз Теннок. За його словами, зрозуміти і сприйняти цей крок дуже важко.

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Інший член комітету, польський депутат Марек Сівець, наголосив, що депутати Верховної Ради грають проти правил і що такого в історії делегації ще не траплялося, пише Deutsche Welle. Він запропонував колегам самим поїхати до Києва і поспілкуватися з українськими партнерами в готелі за чашкою чаю, якщо офіційно їм зібратися не вдалося.

Він також висловив пропозицію написати відкритий лист для розповсюдження у ЗМІ, у якому заявити, що засідання комітету напередодні Вільнюського саміту "було паралізоване бойкотом з боку українського парламенту".

Проблема полягає у тому, що після останніх парламентських виборів в Україні, які відбулися у жовтні 2012 року, депутати не змогли дійти згоди з приводу того, хто очолюватиме комітет з українського боку.

Цікаво, що офіційного пояснення такого демаршу Верховна Рада Європарламенту так і не надала. Хоча ще у серпні Президент ЄП Мартін Шульц надіслав на ім’я голови Верховної Ради Володимира Рибака лист, в якому просив його особистого сприяння у вирішенні цього конфлікту.

Співголова комітету від Європарламенту Павел Коваль вважає, що причина такої затяжної суперечки між українськими депутатами лежить в політичних амбіціях, оскільки і члени опозиції, і члени правлячої партії хочуть здобути собі славу євроінтеграторів.

Він також сказав, що за результатами цього засідання, яке не відбулося, євродепутати надішлють листи на ім’я Мартіна Шульца та Володимира Рибака, а також прислухаються до пропозиції польського депутата Марека Сівеця і поїдуть до Києва, щоб неформально поспілкуватися з українськими колегами.

Одним з головних питань порядку денного засідання 9 жовтня мав стати обмін думками з приводу поточного стану справ у відносинах Україна-ЄС напередодні Вільнюського саміту.