Голова Житомирської облради об`єднала БЮТ, НУ-НС, Регіони і Блок Литвина

Голова Житомирської облради Ірина СИНЯВСЬКА заявляє, що готова написати заяву про дострокове складення повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.СИНЯВСЬКА сказала журналістам у Житомирі.

"Я не збираюся бути „маріонеткою” у руках тих політичних сил, для яких є невластивими поняття честі і гідності громадянина своєї країни”, - наголосила вона і додала, що не тримається за крісло. “Якщо моя кандидатура заважає роботі ради, я готова скласти повноваження", - сказала І.СИНЯВСЬКА. Вона зауважила, що належить до тієї категорії людей, які не дозволяють собою маніпулювати і працюють "виключно в інтересах громади, навіть якщо така позиція іде врозріз намірам окремих політичних мужів”.

При цьому голова облради пояснила, що головною причиною непорозумінь з представниками окремих політичних сил стала її безпартійність.

І.СИНЯВСЬКА також нагадала, що "рішенням лідерів чотирьох обласних партійних організацій - БЮТ, НУ-НС, Партії регіонів і Блоку Литвина - депутатам обласної ради заборонялося брати участь у другому пленарному засідання 12 сесії обласної ради, яка була призначена на 14 грудня цього року". (Того дня сесія облради не відбулася - УНІАН). Така поведінка депутатів, за словами І.СИНЯВСЬКОЇ, була нібито викликана інформацією про те, що голова облради та голова облдержадміністрації "формують депутатську більшість у раді і фактично самостійно керують територією".

За її словами, боротьба за політичний вплив на область об’єднала „непримиренних” опонентів: БЮТ, НУ-НС, Партію регіонів і Блок Литвина, тоді як “нинішній рік область може завершити без розгляду важливих комунальних та бюджетних питань".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні І.СИНЯВСЬКА звернулася з листом до голови Житомирської ОДА Юрія ЗАБЕЛИ, в якому попросила застосувати норму закону про місцеве самоврядування та ініціювати дострокові вибори Житомирської обласної ради.