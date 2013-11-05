ЗВТ з ЄС простимулює зовнішні інвестиції в Україну - Янукович

Створення всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом дасть потужний імпульс для інвестицій в українську економіку, наголошує Президент України Віктор Янукович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав у вступному слові на пленарному засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів на тему «Інвестиції у розвиток економіки та соціальної сфери в умовах дії зони вільної торгівлі з Європейським Союзом».

«Переконаний, що потужного імпульсу інвестиційній динаміці надасть створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом», - зауважив Президент.

За його словами, інтеграція України в економічний простір Євросоюзу вимагатиме подальшої гармонізації фіскальних систем.

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«Ми сформуємо в Україні такий податковий простір, правила якого будуть комфортними й зрозумілими для європейських інвесторів», - зауважив Янукович.

Глава держави підкреслив, що Україна планує налагодити більш тісні контакти з податковими та митними службами країн Європейського Союзу.

«Все це дозволить ефективніше виявляти й боротися з випадками контрабанди, ухилення від сплати податків і мінімізації оподаткування», - сказав Президент.

Янукович зазначив, що майже 80% загального обсягу іноземних інвестицій надійшли в Україну з Євросоюзу.