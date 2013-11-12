Опозиція і ПР звинувачують одне одного у зриві вирішення "питання Тимошенко"

Народні депутати від опозиції і Партії регіонів, члени робочої групи з розробки узгодженого законопроекту щодо надання ув’язненим можливості лікуватися за кордоном звинувачують одне одного у зриві роботи над законопроектом.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, Партія регіонів відмовилась працювати над розробкою компромісного законопроекту про лікування ув'язнених за кордоном. Після півторагодинної перерви, яку було оголошено на вимогу представників провладної фракції нібито для вивчення пропозицій опозиції про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів про умовно-дострокове звільнення у зв'язку з необхідністю лікування за кордоном, «регіонали» на підвищених тонах розкритикували ці пропозиції та відмовились працювати далі.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що робоча група запропонує завтра для розгляду парламенту, представник у групі від фракції «Батьківщина» Геннадій Москаль заявив, що опозиція сьогодні зареєструє відповідний законопроект та запропонує завтра його розглянути.

«На даному етапі створення робочої групи не дало позитивних результатів», - зазначив народний депутат.

За словами Москаля, представники провладної більшості не мали наміру знаходити консенсус: вони прийшли на засідання робочої групи ні з чим і тільки те й робили, що піддавали жорсткий критиці пропозиції опозиції.

«Врахувавши всі зауваження, які пролунали вчора від «регіоналів», всі їх страхи, ми сьогодні зранку прийшли на групу з готовим документом... і вони погоджувались з цими пропозиціями до того, поки не взяли перерву і не поїхали на Банкову, після чого у них кардинально змінилась думка», - наголосив Москаль.

«Партія регіонів не хоче європейської інтеграції, тому сьогодні вони вже перейшли на крик, на особисті образи. У них якась фобія щодо Тимошенко, і ця фобія не дає рухатися вперед», - підкреслив Москаль.

Своєю чергою, коментуючи хід засідання робочої групи з питань розробки законопроекту, депутат від Партії регіонів Віталій Журавський заявив, що опозиція докладає всіх зусиль, аби робоча група не напрацювала єдиний узгоджений текст законопроекту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

За словами Журавського, запропонований представниками опозиції в рамках засідання робочої групи проект закону щодо лікування засуджених за кордоном виходить за правові рамки Конституції та чинного законодавства. В такому вигляді він у жодному разі не буде підтриманий фракцією Партії регіонів.

«Опозиція в черговий раз засвідчила свою юридичну некомпетентність, правове невігластво і порушила домовленості, які були досягнуті днем раніше. Так, вчора шляхом консенсусу було проголосовано за те, аби внести до Кримінального кодексу норму щодо відстрочення (перерви) покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі для проходження лікування за кордоном. Натомість сьогодні вони (представники опозиції) замість відтермінування покарання запропонували умовно дострокове звільнення, що прямо суперечить ст. 84 КК України», - сказав він.

«За умови такого звільнення, яка українська інституція здійснюватиме нагляд за особою, котра формально не є звільненою від відбування покарання?! В період умовного звільнення за особою наглядає кримінально-виконавча інспекція. А хто буде за особою, яка лікується за межами країни, здійснювати цю функцію в період умовного звільнення?» - запитав Журавський.

«Інший приклад: учора шляхом консенсусу була знята їхня (опозиціонерів) пропозиція стосовно того, що засуджена особа, яка перебувала на лікуванні не менше як 365 днів і не досягла повного одужання, має право на лікування за кордоном. Сьогодні вони знову включили її в текст свого законопроекту всупереч домовленостям», - додав він.

«Для мене є цілком очевидним намагання опозиції «заговорити» цю тему, відійти від принципу консенсусу і зробити все можливе, щоб робоча група зі створення законопроекту для лікування засуджених за кордоном не подала єдиний узгоджений документ у сесійну залу», - наголосив народний депутат.