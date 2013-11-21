У Росії знають причини відмови Києва від асоціації з ЄС

«Зараз йде експансія заходу, вони нав'язують всьому світу свої цінності, своє бачення світу. Але це не влаштовує росіян. Росіян я маю на увазі єдиний народ - малоросів, великоросів і білорусів. Звичайно, в такому рішенні зіграла свою роль м'яка сила Росії - родинні зв'язки, які є між нашими країнами, культурні зв'язки. Депутати Держдуми також зверталися до депутатів Верховної Ради. Все це зіграло свою роль. Зараз Україні доцільно вступити до Митного Союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, який з 2015 року буде Євразійським Союзом », - заявив «Вестям» депутат Державної Думи, член Комітету у справах СНД Володимир Нікітін.

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Політик також зазначив, що від союзу з Росією Київ тільки виграє: «Взагалі союз України та Росії перспективний в плані виживання в сучасних умовах економічної боротьби. Напевно, це і усвідомили українські політики, приймаючи рішення про відмову від асоціації з ЄС. У вас вистачило розуму не розривати зв'язки з Росією».

Політолог Інституту країн СНД (Москва) Володимир Жарихін у свою чергу твердить, що про остаточну відмову від асоціації говорити поки рано: «Мова йде лише про те, що в листопаді не підписуватимуть асоціацію. Наскільки я розумію, загальний курс на зближення з ЄС залишається. Але зараз відкласти підписання договору - правильне рішення».

Експерт зазначає, що умови Брюсселя для України абсолютно невигідні. «Потрібно відкоригувати багато пунктів угоди, що стосуються економіки, ввізних мит та іншого і іншого. Від Миколи Азарова прозвучала досить розумна пропозиція обговорити всі спірні питання не тільки з ЄС, а й разом з Росією. Що ж до політики, то це просто була принизлива пропозиція - вимагати випустити Тимощенко в обмін на Асоціацію. Це втручання у внутрішні справи країни, в процеси, які можуть бути вирішені тільки в судовому порядку, а не під тиском », - говорить він.

Експерт прогнозує спад напруги між Росією і Україною: «А в ЄС більше поважати будуть. Тому що не можна одну з найбільших європейських держав ставити в такі жорсткі економічні та політичні умови ».

21 листопада, Кабінет міністрів України розпорядився призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Раніше Верховна Рада України не підтримала жоден із шести внесених до порядку денного законопроектів, спрямованих на лікування екс-прем'єра України Юлії Тимошенко за кордоном.