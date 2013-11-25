Опозиція вимагає скликати позачергове засідання Ради

Відповідне звернення за підписом керівників фракцій Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока сьогодні передано до парламенту, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

На тему: Опозиція вимагатиме дострокових парламентських виборів у разі зриву Угоди - Луценко

Опозиція вимагає під час позачергового засідання розглянути питання, які відкриють шлях до укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами–членами на саміті Східного партнерства у Вільнюсі 28-29 листопада 2013 року:

1. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо правових засад лікування засуджених за кордоном.

2. Проект Закону України про гарантії держави щодо подолання наслідків вибіркового правосуддя та відновлення порушення прав громадян, реєстр. №3686, автор н.д. С.Сас.

3. Проект Закону України "Про прокуратуру", реєстр. №3541 (друге читання).

4. Про висловлення недовіри Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабмін ухвалив рішення припинити процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом. Угоду планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.