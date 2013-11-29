Польща отримала від ЄС за 13 років підготовки до вступу менше 6 мільярдів євро

Про це свідчать дані Комітету європейської інтеграції Польщі (UKIE), якими є у розпорядженні УНІАН.

"Оцінюється, що загальна допомога для Польщі в рамках трьох інструментів, які готували країну до членства в Євросоюзі, PHARE, ISPA та SAPARD, склала 5,7 млрд євро з 1990 по 2003 рік", - йдеться в одному із рапортів комітету, переданому агентству польським Міністерством фінансів.

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3,9 млрд євро Польща отримала в рамках інструменту PHARE, завданням якого були підтримка та реструктуризація економіки.

70% коштів скеровувались, головним чином, на інвестиційні проекти, а решта - на створення інституцій.

З 2000 року Польща також почала отримувати допомогу в рамках ще двох інструментів - ISPA та SAPARD, річний бюджет який становив, відповідно, близько 350 і 170 млн євро.

Завданням першого інструменту була реалізація екологічних і транспортних проектів, а другого - підвищення ефективності сільського господарства та загалом ефективність ведення бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, представники української влади пояснили призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом недостатньою фінансовою підтримкою з боку ЄС.

Україна заявила, що на запровадження європейських стандартів, які передбачає угода, необхідно 160 млрд євро, тоді як ЄС запропонував 1 млрд євро.

Представники польського МЗС відзначали, що Україна не зможе отримати таку велику допомогу, як раніше Польща, через нові міжнародні реалії, але водночас переконували, що польський досвід підтверджує вигідність запровадження євростандартів у довгостроковій перспективі.

Польща з травня 2004 року, коли вступила у ЄС, по жовтень цього року отримала в рамках європейської допомоги близько 60 млрд євро "чистими" (з урахуванням вплат до спільного бюджету).

Україна сьогодні, 29 листопада, на саміті Вільнюсі не підписала парафовану в березні 2012 року Угоду про асоціацію з ЄС.