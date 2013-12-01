Захарченко вибачився перед українцями, але пригрозив жорсткою реакцією на заворушення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на колегії МВС щодо подій на Майдані Незалежності.

“Я хотів би від себе особисто і членів колегії принести вибачення за надмірне застосування сили працівниками міліції по відношенню до учасників акції. Я хотів би запевнити, що дії міліції виходили за межі забезпечення громадського порядку”, - сказав Захарченко.

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При цьому він наголосив, що, як і раніше, так і зараз працівникам міліції доводилося і доводиться не застосовувати активних дій проти учасників мирних зібрань.

Крім того Захарченко закликав учасників масових акцій за євроінтеграцію України не піддаватися на провокації і не порушувати правопорядок.

“Звертаюсь до громадян - не піддавайтесь на провокації, будьте пильними та толерантними. Закликаю всіх діяти лише в правовому полі”, - сказав Захарченко.

Водночас він обіцяє, що міліція жорстко реагуватиме на заклики до вчинення масових безпорядків.

“Яка може бути кривава війна в Україні? Ми що хочемо до Тунісу, до Лівії дійти? Якщо будуть заклики до масових безладів, ми на це реагуватимемо жорстко... Міліція не зможе не відреагувати на це”, - сказав Захарченко.

Він висловив упевненість, що громадяни України толерантні і зможуть розібратися в ситуації, дати оцінку подіям і вгамувати емоції.

Також Захарченко доручив своєму заступникові Валерію Ратушняку забезпечити безпеку громадян — учасників масових акцій, забезпечити вільний проїзд транспорту на дорогах та запобігти вчиненням провокацій в місцях масового скупчення людей.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві. За словами очевидців, близько 4-ї ранку тисячі бійці спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”беркуту” відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело, активістів Євромайдану вночі 30 листопада розганяв донецький, луганський і кримський “беркут”. “Наскільки я знаю, там працював донецький, луганський і сімферопольський беркут”, - зазначив співрозмовник агентства, додавши при цьому, що столичні правоохоронці “у цій ганьбі участі не брали, а навпаки як могли допомагали людям піти від побоїща”.

Головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора на брифінгу повідомив, що медичну допомогу було надано 35 постраждалим від міліції внаслідок нічного розгону акції на Майдані Незалежності. Він додав, що 7 людей ще перебувають у лікарнях, що постраждалі отримали забої та садна, є одна черепно-мозкова травма, і один перелом.

Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли прихисток у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час було оточено бійцями спецпідрозділу. Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди почали приходити громадяни. Увечері 30 листопада на Михайлівській площі, за різними даними, перебували від 20 до 40 тисяч громадян.

Сьогодні на 12.00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві збирається Народне віче.