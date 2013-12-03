Президент ЄП: Українська влада має дослухатися до своїх громадян, а не бити їх

Як передає кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у спеціальній заяві Шульца, поширеній його прес-службою.

”Надмірне застосування сили проти мирних демонстрантів є неприйнятним. Повідомлення про провокації, метою яких було виправдання дій загонів міліції особливого призначення, викликають особливе занепокоєння. Українська влада має дослухатися до своїх громадян, а не бити їх”, - підкреслюється у заяві президента Європарламенту.

На тему: Відносини України і США залежать від дотримання Києвом громадянських свобод - Білий дім

”Я стежу за подіями в Україні з великим занепокоєнням. Влада країни не лише ігнорує прагнення багатьох своїх громадян, але й розганяє їх кийками та сльозогінним газом, коли ці надії озвучуються на вулицях через відчай”, - заявляє Шульц.

”Я закликаю український уряд дотримуватись своїх міжнародних зобов`язань щодо поваги свобод на висловлення та зібрання. Нинішня криза має бути подолана через діалог усіх політичних сил”, - додав президент Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько чотирьох годин ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.

На відеозаписах, викладених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора на брифінгу повідомив, що медична допомога була надана 35 постраждалим від дій міліції під час нічного розгону акції на Майдані Незалежності. Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли притулок у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час був оточений бійцями спецпідрозділу.

Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди стали приходити громадяни. Увечері 30 листопада на Михайлівській площі, за різними даними, вже було від 20 до 40 тисяч громадян.

У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь понад півмільйона чоловік. Однак, провокатори влаштували сутички під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців.

При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали більш як 40 українських та закордонних журналістів.

У понеділок, 2 грудня, акції протесту продовжилися.