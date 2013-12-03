Пшонка обіцяє покарати і правоохоронців, і провокаторів

Про це йдеться в його заяві, розміщеній на сайті ГПУ.

"Останні події свідчать про те, що мали місце численні факти порушення законодавства: я зараз говорю про самовільне захоплення приміщення КМДА, Будинку профспілок, блокування будинку уряду та публічні заклики до штурму Адміністрації Президента, також блокування транспортних комунікацій. Захоплення будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, блокування руху на відповідних дорогах – це кримінальні злочини. І хто б їх не вчинив, буде відповідати згідно закону! Так само, як будуть відповідати і ті провокатори, які за допомогою екскаватора намагалися атакувати шеренгу міліціонерів біля адміністрації президента та кидали камінням у правоохоронців", - заявив Пшонка.

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"Вони прийшли на мітинг добре "підготовленими" - кийки, металеві ланцюги, сльозогінний газ. І діяли ці особи за чіткими вказівками своїх керівників. Саме вони провокували бійки і підбурювали народ", - зазначив глава ГПУ.

Пшонка наголосив, що такі дії не мають нічого спільного з мирними акціями і попередив, що "це порушення закону і кримінальна відповідальність".

"Звертаюся до всіх організаторів масових акцій – не підбурюйте людей на протиправні дії! Хочу застерегти "гарячі голови" - тут не може бути жодних компромісів, жодних політично вмотивованих рішень! Мирні акції не можуть проходити з проявами бандитизму та хуліганства. Мітинги, що відбуваються в Україні, називають Євромайданом, але європейські цінності далекі від вандалізму та бандитських проявів!" – сказав Пшонка.

"Організаторів мітингів і тих політиків, які сьогодні закликають до силової зміни влади, не дуже цікавлять події біля Адміністрації Президента, і зовсім не хвилюють факти самовільного захоплення державних будівель. Єдине питання - це події у ніч з 29 на 30 листопада", - зазначив він.

Генпрокурор пообіцяв, що покарано буде всіх причетних до подій біля АП: і провокаторів і правоохоронців.

"У ході розслідування дій усіх учасників буде дана правова оцінка. Фіксується кожен факт порушення Закону. Хочу підкреслити - це однаковою мірою стосується як правоохоронців, які перевищили службові повноваження, так і тих, хто провокував зіткнення", - наголосив Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві. За словами очевидців, близько чотирьох годин ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сотень студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України.

На відеозаписах, викладених в Інтернеті, видно, як бійці "Беркута" відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б'ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора на брифінгу повідомив, що медична допомога була надана 35 постраждалим від дій міліції під час нічного розгону акції на Майдані Незалежності. Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли притулок у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час був оточений бійцями спецпідрозділу.

Щоб підтримати учасників Євромайдану, туди стали приходити громадяни. Увечері 30 листопада на Михайлівській площі, за різними даними, вже було від 20 до 40 тисяч громадян.

У неділю, 1 грудня, в Україні відбулася наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій тільки в Києві взяли участь понад півмільйона чоловік. Однак, провокатори влаштували сутички під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців.

При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали більш як 40 українських та закордонних журналістів.

У понеділок, 2 грудня, акції протесту продовжилися.