Колесніченко хоче закривати ЗМІ за екстремістську інформацію

Текст законопроекту розміщений на сайті Верховної Ради, пише Українська правда.

Згідно з документом, екстремізм – діяльність особи або об’єднання громадян чи їхні публічні заклики або (та) підбурювання, які спрямовані на насильницьке захоплення або утримання влади чи незаконне втручання в діяльність органів влади, посягання на основи конституційного ладу та національної безпеки, порушення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, яка є наслідком несприйняття правових норм чи інших правил поведінки (соціальних норм).

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Екстремістська діяльність, згідно з документом - діяльність особи або групи осіб щодо планування або (та) організації, або (та) підготовки, або (та) здійснення дій, що охоплюються видами екстремістської діяльності, які зазначені у статті 4 цього закону.

Екстремістські матеріали - призначені для оприлюднення документи або інформація на паперових, електронних та інших носіях, що закликають до здійснення екстремістської діяльності або обґрунтовують чи виправдовують необхідність здійснення такої діяльності, публікації.

Також до екстремістськими вважаються матеріали, що виправдовують соціальну, расову, національну, етнічну мовну або релігійну перевагу або виправдовують практику здійснення військових чи інших злочинів, спрямованих на повне або часткове знищення будь-якої соціальної, расової, національної, етнічної, мовної або релігійної групи, а також офіційні матеріали заборонених екстремістських організацій.