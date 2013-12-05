Більдт і Сікорський планують зустрітися з Азаровим

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті польського МЗС.

Водночас учора прес-секретар МЗС Польщі Марчін Войчеховський сказав польським журналістам, що зустріч з Азаровим поки що не підтверджена.

Сьогодні прес-секретар не був доступним для коментарів.

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Войчеховський зазначив, що Сікорський разом з Більдтом точно зустрінуться з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Андрієм Клюєвим та, можливо, першим віце-прем’єром українського уряду Сергієм Арбузовим.

Крім того, міністр Сікорський планує зустрітися з представниками української опозиції та громадських організацій в Україні.

"Саміт ОБСЄ - це можливість для того, аби закликати утриматися від застосування насильства та закликати до діалогу й постаратися перетворити нинішній конфлікт на політичні розмови", - сказав він, описуючи головну тезу, яку Сікорський з Більдтом планують озвучити під час сьогоднішнього візиту до України.

"Сподіваємося, що конструктивні та прихильні пропозиції Польщі та Швеції, які консультувалися також з партнерами в державах Євросоюзу та інституціями ЄС, будуть позитивно сприйняті", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, глава польського МЗС Сікорський заявив 4 грудня, що вирішив все-таки приїхати на саміт ОБСЄ до Києва, зазначивши, що, зокрема, присутність європейських міністрів зменшить ризик застосування сили для розгону демонстрантів за європейську інтеграцію.

Польща та Швеція були ініціаторами створення європейської політики "Східного партнерства", найбільшою учасницею якого є власне Україна, котра за тиждень до останнього саміту СП оголосила про призупинення асоціації з ЄС.

Це рішення оголосив уряд України, котрий пояснив його недостатньою фінансовою підтримкою українців в умовах прогнозованого погіршення економічної ситуації через підписання Угоди про асоціацію з ЄС.