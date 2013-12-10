Емоції не витримують: Янукович пояснив причину конфліктних ситуацій на мітингах

Про це він заявив під час зустрічі з екс-президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком, присвяченої обговоренню найважливіших питань, що стоять перед країною.

Янукович повідомив, що мав розмову з високопосадовцем із США і запитав його, якою була б реакція, якби було заблоковано барикадами Білий дім. "Він каже: по-перше, ми б цього не допустили, а по-друге: якщо б це, не дай Боже, сталося, за хвилини ця блокада була б знята. Це неприпустимо в жодній країні світу - такі дії. І заклики до революції, зміни влади, конституційного ладу - це все несе загрози національній безпеці. Це також неприпустимо", - заявив Президент.

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Він додав: "Вважаю, що це мої однодумці, більшість з яких прийшла на мирні акції. Вони мали повне право вийти, висловити свою точку зору".

Водночас, провокації, які відбулися під час акцій, і "все, що сталося потім, всі правопорушення", - це сталося тому, що "емоції не витримують", переконаний Янукович.

"Ну і, як правило, коли є велике накопичення людей, завжди виникають подібні випадки. Прикрі випадки. Хай це буде для нас усіх урок. Я не сторонник того, щоб жорстко, умовно укажучи, реагувати чи садити людей. Винні і з однієї, і з другої сторони", - сказав Янукович.

Телетрансляцію запису зустрічі здійснює Перший національний канал.