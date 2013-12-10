Емоції не витримують: Янукович пояснив причину конфліктних ситуацій на мітингах
Президент України Віктор Янукович вважає, що конфліктні ситуації під час мітингів сталися через те, що "емоції не витримують"
Про це він заявив під час зустрічі з екс-президентами Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою та Віктором Ющенком, присвяченої обговоренню найважливіших питань, що стоять перед країною.
Янукович повідомив, що мав розмову з високопосадовцем із США і запитав його, якою була б реакція, якби було заблоковано барикадами Білий дім. "Він каже: по-перше, ми б цього не допустили, а по-друге: якщо б це, не дай Боже, сталося, за хвилини ця блокада була б знята. Це неприпустимо в жодній країні світу - такі дії. І заклики до революції, зміни влади, конституційного ладу - це все несе загрози національній безпеці. Це також неприпустимо", - заявив Президент.
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Він додав: "Вважаю, що це мої однодумці, більшість з яких прийшла на мирні акції. Вони мали повне право вийти, висловити свою точку зору".
Водночас, провокації, які відбулися під час акцій, і "все, що сталося потім, всі правопорушення", - це сталося тому, що "емоції не витримують", переконаний Янукович.
"Ну і, як правило, коли є велике накопичення людей, завжди виникають подібні випадки. Прикрі випадки. Хай це буде для нас усіх урок. Я не сторонник того, щоб жорстко, умовно укажучи, реагувати чи садити людей. Винні і з однієї, і з другої сторони", - сказав Янукович.
Телетрансляцію запису зустрічі здійснює Перший національний канал.