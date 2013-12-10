Екс-омбудсмен Карпачова та Союз юристів України виступили із зверненням до влади та опозиції

На цьому наголошується у зверненні Першого Омбудсмана України Ніни Карпачової.

«В час гострої суспільно-політичної кризи, яка захлинула нашу країну, нам необхідно якнайшвидше віднайти суспільний консенсус. На мою думку, це ще можливо зробити, адже українське суспільство прагне до утвердження спільних цінностей: поваги до прав людини, справедливості, безпеки і правди», - йдеться у зверненні.

«Влада і суспільство має зрозуміти, що для уникнення подальшої ескалації, яка може загрожувати навіть і втратою суверенітету, ми усі маємо повернутися до початкової точки», - стверджує Карпачова.

На думку екс-омбудсмана, почати треба з припиненя арештів активістів мирних демонстрацій і залякування журналістів. Також мають бути звільнені усі заарештовані і побиті активісти.

«Невідворотно мають понести покарання винні у брутальних порушеннях прав людини стосовно мирних демонстрантів і професійних журналістів, що сталися в ці дні в Україні, відповідно до національного законодавства та європейських стандартів», - наголошується у зверненні.

«В цей важливий момент влада і опозиція мають невідкладно розпочати суспільний діалог разом з представниками цього нового громадянського суспільства, представниками молоді, почути один одного і виробити справедливу дорожню карту виходу з кризової ситуації», - вважає Карпачова.

У свою чергу Союз юристів України закликає уряд поважати права громадянського суспільства та свободи мирних зібрань, які є засадничими демократичними цінностями.

Також Союз юристів просить людей, які беруть участь у масових акціях , лідерів політичних партій, громадських активістів, журналістів, інтернет-спільноту бути максимально зваженими у своїх висловлюваннях і діях, неухильно дотримуватись вимог Конституції України, Законів України, європейських і світових стандартів у галузі прав і свобод людини.

«Пам’ятаємо, що боротьба за правду не може вестися протиправними діями. Складання і публікація так званих «списків ворогів Євромайдану», в тому числі працівників правоохоронних і судових органів та членів їх сімей провокує зворотну агресію, жагу помсти, створює умови для громадського протистояння, це несумісно із вимогами фундаментальних принципів, проголошених, зокрема, у Загальній декларації прав людини, Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конституції України щодо поваги до принципу презумпції невинуватості людини, допоки її вина не буде доведена у судовому порядку, а також заборони поводження, що принижує людську гідність», - наголошується у зверненні союзу юристів України.

«Впевнені, що український народ, громадські і політичні діячі зможуть продемонструвати відданість європейським цінностям, повагу до прав і свобод людини, здатність шукати і знаходити цивілізовані шляхи подолання суспільно-політичної кризи», – йдеться у звернені.