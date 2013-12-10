Після зустрічі з Януковичем Ештон пішла на Майдан

Як передає кореспондент УНІАН, приблизно о 19.30 вона прийшла на Майдан із боку вулиці Михайлівської в супроводі голови Представництва ЄС в Україні Яна Томбінського і протягом приблизно 10 хвилин постояла серед мітингувальників.

Учасники акції, які впізнали Ештон, скандували: «Кетрін Ештон! Кетрін Ештон!».

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Потім вона у супроводі Томбінського й лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка пройшла до готелю «Дніпро» до припаркованого автомобіля й разом із Томбінським залишила Хрещатик.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві Ештон зустрічалася з Президентом України Віктором Януковичем.