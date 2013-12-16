Яценюк, Кличко і Тягнибок відвідають Генпрокуратуру

02:31, 16 грудня 2013
Політика
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Лідери української опозиції Віталій Кличко (УДАР), Арсеній Яценюк ("Батьківщина") та Олег Тягнибок ("Свобода")  в понеділок відвідають Генеральну прокуратуру.

Опозиція, Кличко, Яценюк, Тягнибок

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Батьківщини".

"У понеділок, 16 грудня, о 10:00, лідери опозиційних фракцій – Арсеній Яценюк, Віталій Кличко і Олег Тягнибок - відвідають Генеральну прокуратуру", - йдеться й повідомленні.

При цьому у прес-службі не уточнюють мету візиту опозиціонерів в ГПУ.

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