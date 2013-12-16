Яценюк, Кличко і Тягнибок відвідають Генпрокуратуру

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Батьківщини".

"У понеділок, 16 грудня, о 10:00, лідери опозиційних фракцій – Арсеній Яценюк, Віталій Кличко і Олег Тягнибок - відвідають Генеральну прокуратуру", - йдеться й повідомленні.

При цьому у прес-службі не уточнюють мету візиту опозиціонерів в ГПУ.