Азаров доручив Мінфіну удвічі збільшити видатки для премії імені Шевченка
22:08, 30 грудня 2013Політика
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Прем’єр-міністр Микола Азаров доручив Мінфіну збільшити вдвічі видатки для Національної премії імені Шевченка
Азаров доручив удвічі збільшити видатки для премії імені Шевченка Фото: Сегодня
Міністерство фінансів має підготувати в установленому порядку врахування у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» видатків на здійснення виплати грошової частини Національної премії України імені Тараса Шевченка у розмірі, вдвічі більшому порівняно з 2013 роком.
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Про це повідомляє Урядовий портал.
«На виконання доручення Президента України Віктора Януковича буде вдвічі збільшено грошову частину Національної премії України імені Тараса Шевченка», - йдеться в повідомленні і зазначається, що це питання буде вирішено на одному з перших засідань гряду у 2014 році.
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