Азаров доручив Мінфіну удвічі збільшити видатки для премії імені Шевченка

Міністерство фінансів має підготувати в установленому порядку врахування у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» видатків на здійснення виплати грошової частини Національної премії України імені Тараса Шевченка у розмірі, вдвічі більшому порівняно з 2013 роком.

На тему: Янукович доручив вдвічі збільшити розмір премії Шевченка

Про це повідомляє Урядовий портал.

«На виконання доручення Президента України Віктора Януковича буде вдвічі збільшено грошову частину Національної премії України імені Тараса Шевченка», - йдеться в повідомленні і зазначається, що це питання буде вирішено на одному з перших засідань гряду у 2014 році.