Янукович має намір пришвидшити переговори з Росією про співпрацю в авіа- та суднобудуванні

16:25, 15 січня 2014
Політика
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Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності пришвидшення переговорів з Росією про відновлення співпраці у літако- та суднобудуванні.  

Ан-225 ”Мрія” несе на собі космічний корабль ”Буран”, фото з архіву УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йшлося під час зустрічі Януковича з віце-прем’єр-міністром Юрієм Бойком.

«Йшлося про хід переговорів з Російською Федерацією щодо відновлення виробництва літаків, щодо контрактів із суднобудування, які ми маємо укласти найближчим часом», - зазначив Бойко після зустрічі з Януковичем.

За його словами, Янукович наголосив на необхідності пришвидшення переговорів у цьому напрямку. «Поставлено завдання пришвидшити процеси, які приведуть до виробничої інтеграції і дадуть можливість створити багато робочих місць, відтворити економічні показники цих галузей», - сказав віце-прем’єр, зауваживши, що реалізація зазначених проектів позитивно вплине на економіку країни в цілому.

Крім того, Янукович і Бойко обговорили питання співробітництва України з Росією в космічній галузі.

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