Янукович має намір пришвидшити переговори з Росією про співпрацю в авіа- та суднобудуванні
Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності пришвидшення переговорів з Росією про відновлення співпраці у літако- та суднобудуванні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йшлося під час зустрічі Януковича з віце-прем’єр-міністром Юрієм Бойком.
«Йшлося про хід переговорів з Російською Федерацією щодо відновлення виробництва літаків, щодо контрактів із суднобудування, які ми маємо укласти найближчим часом», - зазначив Бойко після зустрічі з Януковичем.
За його словами, Янукович наголосив на необхідності пришвидшення переговорів у цьому напрямку. «Поставлено завдання пришвидшити процеси, які приведуть до виробничої інтеграції і дадуть можливість створити багато робочих місць, відтворити економічні показники цих галузей», - сказав віце-прем’єр, зауваживши, що реалізація зазначених проектів позитивно вплине на економіку країни в цілому.
Крім того, Янукович і Бойко обговорили питання співробітництва України з Росією в космічній галузі.