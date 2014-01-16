Завтра відбудуться загальні збори всіх опозиційних депутатів - Тягнибок

Завтра відбудуться загальні збори народних депутатів від усіх опозиційних фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на Євромайдані лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок.

“Завтра ми збираємо загальні збори всіх трьох опозиційних фракцій і будемо ухвалювати відповідні рішення”, - сказав він.

При цьому лідер ВО «Свобода» не уточнив, коли і де ці збори відбудуться.

Водночас Тягнибок наголосив: “Нам Майданом треба апелювати до світового співтовариства”.

Також він нагадав, що в неділю, 19 грудня, на свято Водохреща на Майдані відбудеться віче.

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Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.

Сьогодні, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили низку законів.

Таким чином було ухвалено ряд законів, які суттєво обмежують права та свободи громадян.

Після цього голова Верховної Ради Володимир Рибак закрив третю сесію ВР.