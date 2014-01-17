Кличко заявляє, що влада не зможе перешкодити йому балотуватися у Президенти

02:39, 17 січня 2014
Політика
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Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявляє, що влада не зможе перешкодити йому балотуватися у Президенти України.

віче, майдан, євромайдан, евромайдан, 22 грудня кличко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи зі сцени Євромайдану.

“Сьогодні Центральна виборча комісія звернулась до Конституційного Суду щодо роз`яснення норми про 10 років проживання в Україні кандидатів у президенти. Це звернення стосується особисто мене. Влада робить все, щоб знищити основного конкурента Януковича. Вони бояться. Я хочу наголосити - не вдасться. Жодних правових підстав для цього немає. Вони мене не залякають, і кожного з вас також не залякають”, - наголосив Кличко.

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Також він додав, що за законами, які сьогодні ухвалила парламентська більшість у парламенті, стоїть особисто Президент Віктор Янукович, і додав, що з огляду на це головна мета Майдану — зміна влади і повалення “режиму Януковича”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 січня, ЦВК направила до Конституційного Суду подання щодо норм Основного Закону стосовно проживання на території України кандидатів у народні депутати та кандидатів у президенти протягом останніх кількох років перед балотуванням.

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