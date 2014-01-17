Кличко заявляє, що влада не зможе перешкодити йому балотуватися у Президенти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи зі сцени Євромайдану.

“Сьогодні Центральна виборча комісія звернулась до Конституційного Суду щодо роз`яснення норми про 10 років проживання в Україні кандидатів у президенти. Це звернення стосується особисто мене. Влада робить все, щоб знищити основного конкурента Януковича. Вони бояться. Я хочу наголосити - не вдасться. Жодних правових підстав для цього немає. Вони мене не залякають, і кожного з вас також не залякають”, - наголосив Кличко.

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Також він додав, що за законами, які сьогодні ухвалила парламентська більшість у парламенті, стоїть особисто Президент Віктор Янукович, і додав, що з огляду на це головна мета Майдану — зміна влади і повалення “режиму Януковича”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 січня, ЦВК направила до Конституційного Суду подання щодо норм Основного Закону стосовно проживання на території України кандидатів у народні депутати та кандидатів у президенти протягом останніх кількох років перед балотуванням.