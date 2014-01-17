Через сильну пожежу в Каліфорнії евакуювали місто, вогонь загасити не вдається (фото)

Рятувальники в четвер оголосили про екстрену евакуацію жителів міста Глендора, розташованого в окрузі Лос-Анджелес (штат Каліфорнія), через бурхливу лісову пожежу, яка палає поблизу. До укриття вже переміщено 2 тис. осіб, вогонь знищив три житлових будинки і загрожує майже тисячі інших, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Займання виникло в середу вранці. Його причиною, ймовірно, став підпал, у цьому зв'язку заарештовані три людини.

На боротьбу з вогнем кинуті сили у 700 осіб, задіяні гелікоптери.

Читайте також: Пожежа на харківській ювелірній фабриці: люди стрибали з вікон, щоб врятуватися від вогню

Робота пожежних ускладнюється сильним гарячим вітром "Санта- Ана" і посушливої ​​погодою. Вогонь рухається на довколишні міста, локалізувати його поки не вдається.