Опозиція закликатиме Захід бойкотувати депутатів, які голосували за "закони 16 січня"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час брифінгу за підсумками наради опозиції у Штабі національного спротиву.

Яценюк відзначив, що на спільному засіданні опозиції було ухвалено низку рішень, яким чином далі українська опозиція разом з народом боротиметься за свої права.

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“Ми підготували і звертаємось до всіх національних парламентів країн членів Європейського Союзу, до Конгресу і Сенату Сполучених Штатів, парламенту Канади, до наших західних партнерів зі зверненням щодо того, що в Україні знищується демократія. І з зверненням щодо бойкоту всіх депутатів Верховної Ради України, які брали участь і голосували за ці ганебні законопроекти”, - сказав Яценюк.

Також він додав, що опозиція закликає до бойкоту тих двосторонніх і багатосторонніх парламентських комісій, які засновані між Україною і відповідними країнами, а також до введення санкцій стосовно тих осіб, які “фальшували закони, і які знищували український парламентаризм”.