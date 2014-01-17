Опозиція закликатиме Захід бойкотувати депутатів, які голосували за "закони 16 січня"
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк повідомив, що опозиція звертатиметься до парламентів різних країн із закликом бойкотувати депутатів Верховної Ради України, які голосували за ухвалення законів 16 січня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час брифінгу за підсумками наради опозиції у Штабі національного спротиву.
Яценюк відзначив, що на спільному засіданні опозиції було ухвалено низку рішень, яким чином далі українська опозиція разом з народом боротиметься за свої права.
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“Ми підготували і звертаємось до всіх національних парламентів країн членів Європейського Союзу, до Конгресу і Сенату Сполучених Штатів, парламенту Канади, до наших західних партнерів зі зверненням щодо того, що в Україні знищується демократія. І з зверненням щодо бойкоту всіх депутатів Верховної Ради України, які брали участь і голосували за ці ганебні законопроекти”, - сказав Яценюк.
Також він додав, що опозиція закликає до бойкоту тих двосторонніх і багатосторонніх парламентських комісій, які засновані між Україною і відповідними країнами, а також до введення санкцій стосовно тих осіб, які “фальшували закони, і які знищували український парламентаризм”.