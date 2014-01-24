Сьогодні в Києві відбудеться акція пам'яті загиблих активістів Евромайдана

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у Штабі національного спротиву повідомив член ради «Майдану» Ігор Жданов.

“Вчора в нас був траур. Ми хочемо продовжити його сьогодні”, - сказав він.

Жданов повідомив, що на схилі біля Жовтневого палацу сьогодні після 16 години буде запалені свічки на вшанування пам'яті загиблих активістів Євромайдану.

“Ми віддамо їм належну шану”, - додав він.

Жданов також додав, що наразі робиться все, аби морально підтримати родини загиблих, а також організовується їхній приїзд з Білорусі та Дніпропетровської області.

Жданов нагадав, що наразі «є ще певні проблеми через те, що не хочуть віддавати тіло з моргу Сергія Нігояна».