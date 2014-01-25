Яценюк заявив, що опозиція готова очолити уряд

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив зі сцени Майдану Незалежності.

”Наша з вами відповідальність - це звільнити кожного. Наша вимога, яка прийнята Адміністрацією Януковича - звільнення кожного. Крім того, що ми звільнимо наших людей, тисячі людей мають кримінальні справи. Всі кримінальні справи мають бути закриті, і всі люди повинні бути на волі”, - сказав він.

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”Наше завдання - це нова українська влада. Що сьогодні відбулося? Віктор Янукович заявив, що влада не готова нести відповідальність за країну і запропонував опозиції очолити уряд. Яка наша відповідь? Чи боїмося ми відповідальності? Ми не боїмося відповідальності за долю країни. Ми приймаємо цю відповідальність, ми готові вести країну до Європейського Союзу, що передбачає звільнення Юлії Тимошенко, Україну - як частину Європи”, - зазначив Яценюк.

Наступна вимога, зі слів опозиціонера, - повернення до Конституції 2004 року. ”Український народ має ухвалити нову Конституцію, яка відображає його волю», - сказав він.

За його словами, закони «16 січня», повинні бути скасовані в парламенті у вівторок, 28 січня, на позачерговій сесії Верховної Ради.

«Ми не сходимо ні з однієї з позицій. У вівторок - судний день. Ми не віримо жодному їх слову», - підкреслив опозиціонер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 січня, Президент Янукович запропонував лідеру фракції” Батьківщина” Арсенію Яценюку посаду прем`єр-міністра, а лідеру партії «УДАР» Віталію Кличку - віце-прем`єра з гуманітарних питань.

«У разі згоди останнього зайняти пост прем`єр-міністра України Президентом України буде прийнято рішення про відставку уряду. Посада віце-прем`єра з гуманітарних питань Президентом України запропонована Кличку. Президент України переконаний, що спільна робота разом з опозицією допоможе державі об`єднатися і провести необхідні реформи для держави і суспільства. Президент України в черговий раз висловив жаль з приводу всіх трагічних випадків, поранень, жертв конфліктів останніх днів і підкреслив неприпустимість насильства. Ми засуджуємо всі радикальні сценарії та їх наслідки. Переговори триватимуть за домовленістю сторін», - повідомила міністр юстиції Олена Лукаш, оголошуючи заяву учасників робочої групи з врегулювання політичної кризи.

Також «для забезпечення широкого суспільного діалогу Президентом України викликаний на публічні дебати Віталій Кличко, на які той дав свою згоду”, - сказала Лукаш.