В Україну їдуть Ештон і євродепутати

Сьогодні ж візит до Києва розпочне Високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кетрін Ештон.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, спеціальна делегація у складі 12 депутатів Європарламенту здійснить дводенний візит до України. Ці плани підтвердили у прес-службі законодавчого органу ЄС.

Читайте такожЕштон сподівається, що Верховна Рада відкличе закони 16 січняЄвропарламентарії, які перебуватимуть у Києві до 30 січня, планують провести зустрічі з представниками української влади, опозиції, учасниками акцій протесту з метою пошуку шляхів виходу з політичної кризи в Україні.

Очолить делегацію глава комітету з міжнародних справ Європарламенту німецький політик Ельмар Брок.

У вівторок увечері до Києва також вилетить високий представник ЄС Ештон.

«Я і ЄС всеосяжно беремо участь у пошуку шляху виходу з кризи», - заявила напередодні про ситуацію в Україні Ештон.

Читайте такожФюле сьогодні знову прибуде до УкраїниЯк повідомлялося, у понеділок єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле здійснив вже другий за останній тиждень візит до України.

Як повідомляв УНІАН, на вулиці Грушевського у центрі Києва з 19 січня розпочалися сутички між активістами та правоохоронцями. Сотні людей поранено, є загиблі. Потім протести пошилилися і в регіони. Сотні учасників акцій протесту в Києві та регіонах заарештовані.

Раніше планувалося, що Ештон прибуде в Київ 30-31 січня.

Однак 27 січня Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики заявила про стурбованість повідомленнями про можливе запровадження надзвичайного стану в Україні, який, на її думку, не принесе користі жодній із сторін політичного протистояння в Україні.

"Це спровокувало б подальший виток напруги, який не пішов би на користь нікому. Я також закликаю лідерів опозиції дистанціюватися від тих, хто вдається до насильства», - додала Ештон.

Ештон також заявила, що сподівається на відкликання Верховною Радою України у вівторок пакету суперечливих законів, що їх було ухвалено 16 січня, і які гостро критикувалися ЄС за недемократичність.