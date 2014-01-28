Рада ухвалила пакетом чотири закони замість скасованих

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 257 народних депутатів із 406, зареєстрованих у сесійній залі.

До цього пакету законів увійшли:

закон № 4037 про внесення змін до статті 297 Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за осквернення або руйнування пам'ятників, споруджених в пам'ять, тих хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців);

Читайте такожРада скасувала більшість диктаторських законів 16 січня№ 4038 закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму;

№ 4039 закон про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу;

№ 4030 закону про внесення зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (щодо відтермінування набрання чинності положень пункту 6 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»).

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з фракцій Партії регіонів і КПУ підняттям рук, без обговорення прийняли 11 законів і одну постанову, серед яких і вищевказані чотири закони.

Голоси «за» називав голова Лічильної комісії, депутат від ПР Володимир Олійник. Він буквально за кілька секунд називав кількість парламентаріїв, які нібито проголосували за закон.

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що голова ВР Володимир Рибак, його перший заступник Ігор Калєтник і Олійник, як голова лічильної комісії, сфальшували всі результати голосування, здійснили державний заколот і державний переворот.