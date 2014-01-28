Ештон планує зустрітися з Януковичем і лідерами опозиції - прес-секретар

Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на прес-секретаря Ештон Майю Косьянчич.

Як наголошується, Ештон вилетіла до Києва у вівторок ввечері. Вона вирушила в Україну для переговорів у рамках сприяння врегулюванню ситуації в країні, яке здійснює Євросоюз. У понеділок і у вівторок Україну відвідав єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фюле.

"Кетрін Ештон в рамках візиту має зустрітися з президентом Януковичем і лідерами опозиції, зустрічі намічені на завтра (середу)", - сказала Косьянчич.

Як повідомляв УНІАН, на вулиці Грушевського в центрі Києва з 19 січня почалися зіткнення між активістами і правоохоронцями. Сотні людей поранені, є загиблі. Потім протести поширилися і в регіони. Сотні учасників акцій протесту в Києві й регіонах заарештовані.

Раніше планувалося, що Ештон прибуде в Київ 30-31 січня.

Однак 27 січня Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки заявила про стурбованість у зв'язку з повідомленнями про можливе введення надзвичайного стану в Україні, яке, на її думку, не принесе користі жодній зі сторін політичного протистояння в Україні.

"Це спровокувало б подальше виток напруги, який не пішов би на користь нікому. Я також закликаю лідерів опозиції дистанціюватися від тих, хто вдається до насильства», - додала Ештон.