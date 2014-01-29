Масштаб порушень прав людини в Україні перевершив останні роки СРСР - екс-суддя міжнародного трибуналу

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції зазначив суддя міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії у період з 2002 по 2005 рр. Володимир Василенко, який також представляв Україну в комісії та Раді ООН з прав людини протягом 10 років.

Він відзначив, що «під час подій кінця минулого року – початку нинішнього року на території України були вчинені такі масштабні та тяжкі злочини щодо порушення прав людини, яких не знала сучасна історія незалежної України».

Читайте такожПАРЄ може припинити повноваження України в Страсбурзі у випадку розгону мітингів - ЗМІ Василенко додав, що «навіть тоді, коли був Радянський Союз і все суспільство знаходилось під жорсткою опікою КДБ, з 1989 по відновлення незалежності України відбувались масові демонстрації та протести, але тоді комуністичний режим не застосовував таких жорстких та нелюдських методів проти громадян України та таким чином не порушував права людини».

Крім цього, Василенко зазначив, що протестний рух в Україні під час останніх подій відбувався і розгортався у відповідності до Конституції України та міжнародних стандартів, тому було вирішено створити Комісію з розслідування порушень прав людини для «документування та узагальнення тої злочинної практики влади, через яку відбувались в Україні масові порушення з прав людини».

Також він зазначив, що комісія буде відслідковувати дії влади, яка б влада не була, та головною метою комісії є створення такої правової інфраструктури, яка б максимально унеможливлювала порушення прав людини в Україні.