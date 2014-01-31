ЗМІ: На честь загиблого активіста Вербицького назвуть гору на Кавказі

За словами голови гірського клубу «Екстрем» Мар'яна Нищука, Вербицький був членом клубу, і його друзі вирішили так увічнити його пам'ять. За останні два роки альпіністи вже назвали одну з вершин на Кавказі ім'ям Степана Бандери, а другу - Андрія Шептицького, повідомляє Сьогодні.

В цьому році третю вершину збиралися назвати на честь Папи Івана Павла II, але, як пояснюють члени клубу, через трагічну смерть Вербицького вирішили з горою на честь понтифіка почекати.

Читайте такожНа місці смерті активіста Євромайдану Вербицького встановили памятник (фото)За словами Нищука, ініціативу львів'ян підтримали їхні грузинські колеги: вони допоможуть знайти безіменну вершину, потім українці поїдуть туди, щоб визначити точні координати.

Львівська міськрада збирається звернутися до грузинських колег для погодження, після чого вони додадуть вершину Вербицького до карт. Експедиція запланована на серпень. У Львові тим часом на честь активіста хочуть назвати ще й площу, вулицю або сквер.