Посол Китаю не підтвердив, що умовою для інвестицій в Україну є асоціація з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав у коментарі журналістам.

«У мене залишилися сумніви щодо правдивості або правильності посилання на слова Сікорського. Можливо, ці сумніви в правильності перекладу його слів», - сказав посол.

Читайте такожКитай інвестуватиме в Україну за умови її асоціації з Євросоюзом - МЗС ПольщіВін зазначив, що особисто був присутній на грудневих зустрічах високого рівня між Китаєм і Україною, і може підтвердити, що співпраця між двома країнами в різних сферах проводяться виключно з урахуванням високого рівня стратегічного партнерства, а також взаємовигідності конкретних проектів двосторонньої співпраці.

Посол зазначив, що конкретні проекти двостороннього співробітництва мають взаємовигідний характер і здійснюються лише у двосторонньому форматі.

Читайте такожЄБРР скоротив інвестиції в економіку УкраїниЯк повідомляв УНІАН, 30 січня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю польському агентству повідомив, що китайська влада висунула умовою для своїх інвестицій в Україну підписання українською владою угоди про асоціацію з Європейським Союзом. "З того, що знаю, влада Китаю під час візиту Президента Януковича заявили, що їх країна зацікавлена інвестувати в український аграрний сектор, але за умови підписання Угоди про асоціацію", - сказав Сікорський. Міністр пояснив таку вимогу бажанням кращого захисту своїх інвестицій.