В Мюнхені оппозиція оприлюднила план врегулювання кризи в Україні

Про це він сказав після зустрічі з Державним секретарем США Джоном Керрі та високопосадовцями ЄС, повідомляє прес-служба партії.

Перший пункт, за його словами – це зупинка насильства, яке є в Україні: «Друге – звільнення "заручників", яких взяла сьогоднішня українська влада. Третє – розслідування фактів викрадення, побиття, тортур і вбивства українців».

«Для цього ми прийняли пропозицію Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда щодо створення незалежної комісії за участі опозиції, влади і одного представника Генерального секретаря, яким буде колишній голова ЄСПЛ», - наголосив він.

Арсеній Яценюк також зазначив, що для виконання цих пунктів є пропозиція «щодо створення додаткової комісії, де представники ООН брали б участь як спостерігачі»: «Ми ні в якому випадку не відкидаємо таку пропозицію, і така комісія може бути створена, якщо українська влада готова до того, щоб звільнити українців, припинити тортури і насильство».

Четвертий пункт, за словами Арсенія Яценюка, - це проведення конституційної реформи, «а саме - негайне повернення до того, що Україна буде парламентсько-президентською республікою зі зменшенням повноважень чинного президента».

Арсеній Яценюк повідомив, що на зустрічі опозиції з західними партнерами піднімається також питання економічного пакету: «У тому випадку, якщо буде проведена конституційна реформа, Україна зможе отримати економічний пакет не для уряду Президента Віктора Януковича, а для української держави, якщо українська опозиція отримає всю повноту відповідальності за справи в країні».

«Ми не беремо участі в торгах за посаду прем’єр-міністра, і не потрібно купувати опозицію посадою. Якщо мова іде про те, що треба врятувати країну і цей уряд не здатний це робити, то ми готові це робити, але за умові виконання чотирьох пунктів», - підкреслив він.

«Після конституційної реформи і після отримання повноти відповідальності за справи в країні – це проведення виборів і забезпечення чесних і прозорих виборів», - додав він.

Відповідаючи на запитання журналіста стосовно суми коштів, яку Україна може отримати в рамках економічного пакету, Арсеній Яценюк сказав: «За нашими оцінками, мінімальна сума, яка необхідна, щоб стабілізувати ситуацію в Україні, – це $15 млрд. Це мінімум, тому що чинний уряд за 3,5 роки взяв $35 млрд, які успішно розкрав».

У той же час, як наголосив він, такий пакет може бути запропонований тільки новому українському уряду в тому випадку, якщо нова українська опозиція після конституційної реформи отримає всю повноту влади: «Це і широка програма підтримки МВФ, і макрофінансова допомога ЄС і інших міжнародних інституцій».

Відповідаючи на запитання журналіста, Арсеній Яценюк наголосив: «Я певен в тому, що в нас є всі шанси і всі можливості для того, щоб зберегти Україну, зберегти українців і довести, що ми здатні врегулювати цей конфлікт мирним шляхом».