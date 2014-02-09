В опозиції заявили, що Янукович знову збирався силою розігнати Майдан

Два тижні тому у Президента України Віктора Януковича проходила нарада, де ставилось питання про надзвичайний стан і розгін Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на Народному віче на Майдані Незалежності заявив один з лідерів «Батьківщини» Олександр Турчинов.

“На цій нараді один з генералів сказав: “Ми розуміємо завдання, але ми не переконані, що виконаємо його”, - сказав Турчинов.

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Крім того, він закликав українців записувати до загонів самооборони, яка тепер поширюється на території всієї України.

“Самооборона Майдану це є гвардія, яку влада боїться в першу чергу. І ця гвардія має бути скрізь, щоб захищати громадян України. Я звертаюсь до киян, ми повинні патрулювати всі райони Києва. В кожному районі має працювати загін самооборони. Це стосується всіх міст і всіх районів нашої країни”, - сказав Турчинов.

Він закликав усіх бажаючих записуватись до загонів народної самооборони.

“Знову актуальний плакат, старий, але вірний плакат - “Ти записався до самооборони?” , - сказав Турчинов.