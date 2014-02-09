В опозиції заявили, що Янукович знову збирався силою розігнати Майдан
Олександр Турчинов заявив, що два тижні тому на нараді у Януковича ставилося питання про силовий розгін Майдану
Два тижні тому у Президента України Віктора Януковича проходила нарада, де ставилось питання про надзвичайний стан і розгін Майдану.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на Народному віче на Майдані Незалежності заявив один з лідерів «Батьківщини» Олександр Турчинов.
“На цій нараді один з генералів сказав: “Ми розуміємо завдання, але ми не переконані, що виконаємо його”, - сказав Турчинов.
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Крім того, він закликав українців записувати до загонів самооборони, яка тепер поширюється на території всієї України.
“Самооборона Майдану це є гвардія, яку влада боїться в першу чергу. І ця гвардія має бути скрізь, щоб захищати громадян України. Я звертаюсь до киян, ми повинні патрулювати всі райони Києва. В кожному районі має працювати загін самооборони. Це стосується всіх міст і всіх районів нашої країни”, - сказав Турчинов.
Він закликав усіх бажаючих записуватись до загонів народної самооборони.
“Знову актуальний плакат, старий, але вірний плакат - “Ти записався до самооборони?” , - сказав Турчинов.